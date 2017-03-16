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65 yaşında fuhuştan tutuklandı

Samsun'da fuhuş için yer temin etmek suçundan adliyeye sevk edilen Cafer K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

16.03.2017 - 16:00
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Samsun Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlek Büro Amirliği ekipleri, dün merkez ilkadım İlçesi'nde devriye görevi yaparken daha önce hakkında işlem yapılan G.A. (31) adlı kadının cep telefonuyla konuştuktan sonra Y.A.'nın (57) otomobiline binerek hareket ettiğini belirleyip takibe aldı.

Araç İlkadım İlçesi İlyasköy Mahallesi'nde oturan ve hakkında 2 kez 'fuhuş için yer temin etmek' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlarından işlem yapılan Cafer K.'nın evinin önünde durdu. G.A. ve yanındaki Y.A. eve girdi. Kapıda bekleyen sivil ekipler bir süre sonra evden çıkan Y.A.'yı durdurdu.

"MASAJA İHTİYACIM OLUP OLMADIĞINI SORDU"

Y.A. polise, "Kadın yanıma gelip masaj salonu olduğunu masaja ihtiyacım olup olmadığını sordu. Bende 'boynum rahatsız iyi gelir mi?' diye sorunca iyi geleceğini söyledi. 100 liraya anlaşıp eve geldik. Evde masaj salonu yoktu ve cinsel ilişkiye girdik" dedi. Y.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

65 yaşında fuhuştan tutuklandı

65 YAŞINDA TUTUKLANDI

Polis daha sonra eve girip G.A. ve Cafer Konaçoğlu'nu gözaltına aldı. G.A. ifadesinin ardından sevcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adyliyeye sevk edilen 65 yaşındaki Cafer K. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından 'fuhuş için yer temin etmek' ve 'fuhuşa aracılık etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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