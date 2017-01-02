taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.755
USD
3,5442
EURO
3,7065
ALTIN
131,20
PETR
56,7300

Avrasya Tüneli geçiş ücretleri

Avrasya Tüneli geçiş ücreti yarın saat 7'den itibaren 16.60 TL oldu. Avrasya Tüneli minübüsler için 24.90 TL olarak belirlendi.

AA | 02.01.2017 - 23:14
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Avrasya Tüneli geçiş ücretleri

d

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan Avrasya Tüneli geçiş ücretiyle ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 20 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Avrasya Tüp Tüneli'nden bugüne kadar 15 TL olarak uygulanan geçiş ücretlerinin tekrar belirlendiği kaydedildi.

ÜCRETLER 1 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ

Açıklama şöyle devam etti: Tünelden geçiş ücretleri, 3 Ocak 2017 tarihi Saat 07.00 itibariyle otomobiller için 16.60 TL, minibüsler için 24.90 TL olarak uygulanacaktır. Söz konusu ücretler 1 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Açılışından bugüne kadar Avrasya Tüp Tüneli geçişlerinden elde edilen gelir ise daha önce açıklandığı üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından şehit ve gaziler için açılan hesaba aktarılacaktır.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

Barbaros Şansal Türk halkına hakaretler yağdırdı

667
Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

Barbaros Şansal hakkında sınır dışı kararı

783
Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

Bakan Berat Albayrak'tan elektrik uyarısı

358
Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan dönemi

Kanal D Ana Haber'de Ahmet Hakan dönemi

148
Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

Alman devlet televizyonu Öcalan'ı sordu

281
Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

Cübbeli Ahmet'e göre satranç oynayanlar lanetli

1295
Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

Reina saldırısını DEAŞ üstlendi

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM