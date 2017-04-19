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650 metrelik göktaşı Dünya’yı teğet geçti

Göktaşının geçişi, çarpışma ihtimali olmamasına rağmen, göktaşının boyutları sebebiyle 'yakın bir geçiş' olarak değerlendiriliyor.

19.04.2017 - 13:30
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'2014 JO25’ adlı göktaşı, 2014 yılının Mayıs ayında NASA’nın Arizona Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü Dünya’ya Yakın Cisimler Gözlem Programı dahilinde, Catalina Gökyüzü Araştırma Merkezi tarafından keşfedildi.

TELESKOPLARLA 2 GÜN BOYUNCA GÖZLEMLENEBİLECEK

Dünya’ya Güneş yönünden yaklaşan ve yansıtma özelliği aydan yaklaşık iki kat daha fazla olan göktaşı küçük teleskoplarla bir ya da iki gün boyunca gözlemlenebilecek.

2027'DE 385 BİN KİLOMETRE UZAKLIKTAN GEÇECEK

Her hafta benzer mesafelerden göktaşı geçişleri yaşansa da, bu büyüklükteki bir göktaşı, 2004 yılında yaklaşık 1450 kilometre mesafeden geçen göktaşı Toutatis’ten beri ilk kez yaşanıyor. Benzer büyüklükteki bir göktaşı olan 800 metre çapındaki ‘1999 AN10’ ise 2027 yılında yaklaşık 385 bin kilometre uzaklıktan geçecek.

650 metrelik göktaşı Dünya’yı teğet geçti

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