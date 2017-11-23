Altının gramı 163 liranın üzerinde

Dün 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, öğleden sonra dolar kurundaki gerilemeye paralel kazançlarını geri vererek günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 162,9 liradan tamamladı.

GRAM ALTIN 163 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 163,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 269, Cumhuriyet altını 1.095 liradan satılıyor.

Dünkü yüzde 0,94'lük yükselişin ardından bugün negatif seyreden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.290,15 dolardan işlem görüyor. Dün akşam ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının açıklanmasının ardından dolar kurunun diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybettiğini söyledi.

ONS YÜKSELİŞTE

Fed'in toplantı tutanaklarında, yetkililerin, faiz artırımına ilişkin destekleri artarken, enflasyonun "inatçı" biçimde düşük kalmasını vurgulamalarının ardından doların gerilediğini belirten Memiş, buna paralel altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini kaydetti.

Memiş, altının gram fiyatının dolar kuruna paralel hareket ettiğini hatırlatarak, gram altında teknik açıdan 162,7 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Bugün ABD piyasalarının kapalı olması dolayısıyla piyasalarda yatay bir seyir izlenebileceğini ifade eden Memiş, Avrupa'da açıklanacak veriler ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.