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Başbakan Yıldırım: Kaçak göçmenler ciddi sıkıntı oluşturuyor

Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda Türkiye'ye yoğun şekilde kaçak giriş yapan göçmenler konusunda konuştu.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 13:06..
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Başbakan Binali Yıldırım, Afganistan'da mevkidaşı ile ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, kaçak göçmen konusunun önemli bir sorun olduğunu ifade ettiği konuşmasında, "Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor." dedi.

Başbakan Yıldırım: Kaçak göçmenler ciddi sıkıntı oluşturuyor

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Afganistan'ın ortaya koyduğu barış süreci çok anlamlıdır. Taliban'ın bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini arzu ediyoruz. El sıkışma zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz.

Türkiye'de biz bu konuda iyi bir mesafe katettik. Terör olayları konusunda çok ciddi iyileşme sağladık. Bugün ülkemizi tehdit eden hiçbir terör girişimine müsaadet etmiyoruz.

Yasal yollardan gelen kardeşlerimizin başımızın üstünde yeri var. Yasal olmayan yollardan gelenler ciddi sıkıntı oluşturuyor.

Ümit ediyoruz ki yakın bir gelecekte komşularımız Suriye ve Irak'ta istikrar tam anlamıyla sağlanmış, ülkelerin toprak bütünlüğü muhafaza edilerek bütün etnik grupların barış içerisinde yaşayabileceği yeni bir yönetim sistemi teşkil edilmiş olur."

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