Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

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Okuldan kaçtı internet kafede babasından dayak yedi

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UBER şoförü ile kadın yolcunun tartıştığı anlar

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Sarıyer Ayazağa'da bir keçi için sokak ortasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı polis biber gazı sıkıp havaya ateş ederek dağıttı.

Facebook, İngiliz medyası aracılığıyla yaşanan güvenlik skandalı sebebiyle bir özür mesajı yayınladı.

Irak'ın Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı terörist grubuna SİHA ile yapılan müdahalede 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Bağımsızlık yanlıları, Almanya'nın hakkında iade talebi olan Puigdemont'u gözaltına alması nedeniyle Katalonya kentlerinde gösteri düzenliyor.

Galatasaray, Tayland ile oynadığı maçta ölümden dönen Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Galatasaray'dan Skrtel'e geçmiş olsun mesajı

1 Murat Başoğlu evini satıp yurt dışına yerleşiyor Yeğeni ile yaşadığı skandal ilişkinin görüntülenmesiyle bir anda ülke gündemine oturan eski sunucu Murat Başoğlu, Muğla'da yaşadığı villasını satıp yurt dışına yerleşme kararı aldı.

2 Tel Rıfat meydanında terör örgütlerine karşı gösteri Tel Rıfat halkının kent meydanında, terör örgütü PYD/PKK'ya karşı gösterisi, insansız hava aracı tarafından görüntülendi.

3 İlk milli uçak gemisi TCG Anadolu görüntülendi Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu'nun Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki inşasında çalışmalar hızla sürüyor.

4 DEAŞ saldırısında Fransız polis kendini feda etti Fransa'nın güneyindeki Trebes kasabasında süpermarkette yaşanan DEAŞ saldırısında, rehine krizine polis memuru Arnaud Beltrame kahramanlığıyla damga vurdu.

5 3 yaşındaki çocuğa içki içirip fotoğrafını paylaştılar Aydın'da ailesi tarafından alkol içirilip fotoğrafları sosyal medyada paylaşılan küçük çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından devlet korumasına alındı.

6 Boluspor'dan 6 gol yiyen Volkan'ın isyanı Boluspor'a 6-2 yenilen Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel, takım arkadaşlarına, "Saçma sapan goller yedik. Takımı da beni de rezil ettiniz" dedi.