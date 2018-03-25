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Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

Bağımsızlık yanlıları, Almanya'nın hakkında iade talebi olan Puigdemont'u gözaltına alması nedeniyle Katalonya kentlerinde gösteri düzenliyor.

AA | 25.03.2018 - 22:24..
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Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

Bağımsızlık yanlıları, İspanya'nın iadesini istediği eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınarak bir hapishaneye nakledilmesi üzerine bölge kentlerinde gösteri düzenlenmeye başladı.

KATALANLAR SOKAĞA İNDİ

Karar sonrası bağımsızlık yanlısı partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine binlerce ayrılıkçı, Katalonya'nın Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde sokağa çıktı.

Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Göstericiler Barselona'da, merkezi hükümetin kontrolü altındaki özerk yönetim binasına doğru yürüyüşe geçti. Hükümet binası yakınında polis ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşanıyor.

Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

PUİGDEMONT GÖZALTINDA

Hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı olan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bugün öğle saatlerinde Almanya'da gözaltına alınmış ve Kiel yakınlarında bulunan Neumünster kentindeki cezaevine götürülmüştü.

Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

Puigdemont gözaltına alındı, İspanya karıştı

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