6.6 milyon mülteci Avrupa'ya ulaşmak için bekliyor

Alman güvenlik kaynaklarının güvenlik raporuna göre, Nisan 2017 tarihi itibariyle 6.6 milyon mülteci Avrupa'ya ulaşmak için yapacakları 'tehlikeli seyahati' bekliyor. Bu rakamın, Ocak 2017 rakamlarında 5.95 milyon olduğu belirtiliyor. B, 4 ay içinde yüzde 12'lik bir artış anlamına geliyor.

KUZEY AFRİKA İLE MÜLTECİ ANLAŞMASI PLANI

Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyeleri ise 2015'tekine benzer bir mülteci krizinin yaşanmaması için Kuzey Afrika ülkeleriyle mülteci anlaşması imzalanması gerektiğini savunuyor.