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30 suçtan kaydı bulunan kadına elektronik kelepçe cezası

Alışveriş merkezinde vatandaşın çantasını çalan ve 30 suçtan kaydı bulunan kadın şüpheliye elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası verildi.

AA | 15.05.2018 - 17:26..
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hırsız

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Mayıs'ta bir alışveriş merkezine giden kişi, çantasının çalınması üzerine polise başvurdu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kucağında bebeği ve yanında eşi H.H.Y. bulunan E.Y'nin alışveriş yapıyor görüntüsü sergileyerek çantayı çaldığını tespit etti.

SUÇ MAKİNESİ AİLE

Şüpheliler, yürütülen çalışmalar sonucunda 6 Mayıs'ta yakalandı. Şüphelilerden E.Y'nin, çoğu hırsızlıktan olmak üzere 30, H.H.Y'nin ise başta hırsızlık, genel güvenliği tehlikeye sokma, kasten yaralama ve mala zarar verme olmak üzere 66 suç kaydının olduğu, her iki şüpheli hakkında arama kaydı olmadığı belirlendi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Adli makamlara sevk edilen E.Y. adli kontrol şartı ve elektronik kelepçe ile ev hapsi cezasına çarptırılırken, H.H.Y. ise ifadesi alındıktan sonra salıverildi.

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