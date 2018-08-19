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66 yaşındaki kadının cesedi çekyatın içinde bulundu

İzmir Konak'ta 66 yaşındaki Gülümser Bulut'un cesedi evindeki çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde bulundu. Bulut'un kızı H.A gözaltına alındı.

DHA | 19.08.2018 - 20:21..
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Konak Anafartalar Mahallesi'ndeki annesi Gülümser Bulut ile birlikte yaşayan kızı H.A. eve geldiğinde annesinin cesedini çekyatın içinde battaniyeye saralı halde bulunca durumu polise bildirdi.

CESET OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri evde inceleme yaptı. Talihsiz kadının cansız bedeni, savcının ve polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

KIZI GÖZALTINA ALINDI

H.A.'nın polise verdiği ifadesinde, annesinden birkaç gündür haber alamadığını ve teyzesiyle gidebileceği yerlere baktıklarını ancak bulamadıklarını, bunun üzerine de eve döndüğünde gelen kötü kokular üzerine annesinin cesedini bulduğunu söylediği öğrenildi. Ancak, H.A.'nın annesi Gülümser Bulut hakkında daha önce herhangi bir kayıp başvurusunda bulunmadığı tesbit edildi. Bunun üzerine şüphelenen polis, Bulut'un kızı H.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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