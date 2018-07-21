66 yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç'te yağmur duası

Başkent Stockholm'de Tensta Mahallesi'nde toplanan Müslümanlar, kuraklığın son bulması ve 40 noktada devam eden orman yangınlarının önüne geçilmesi için istiska (yağmur) namazı eda etti.

Türk vatandaşlarının da katıldığı namazı İsveçli İslam alimi Abdulvedad Frank kıldırdı.

4 AYDIR YAĞMUR YAĞMIYOR

Namaza katılan İsveçli alim Johannes Abdullah Klominek, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsveç'te 4 aydır yağmur yağmadığı için yağmur duasına çıktıklarını belirtti.

Ülkede alışılmışın dışında ciddi bir kuraklık yaşandığını kaydeden Klominek, ''Mahsulleri zarar gören çiftçiler zor durumda. Binlerce hektarlık ormanlık alan kül oldu. Birçok bölgede orman yangınları devam ediyor. Ülke seferber olsa da orman yangınlarının durdurulması için yağmura ihtiyaç var. Biz de bunun için yağmur duasına çıktık. İnşallah Allah dualarımızı kabul eder ve beklenen yağmurlar yağar.'' ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DUALARIMIZ KABUL OLUR"

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Stockholm Teşkilatı Başkanı Serhat Fırat Baran da İsveçli Müslümanlar olarak ülkede kuraklığın son bulması, çiftçilerin yüzünün gülmesi için yağmur duasına katıldıklarını ifade etti. Baran, ''İnşallah, ormanda yaşayan dilsiz hayvanların yüzü suyu hürmetine dualarımız kabul olur ve çiftçilerin yüzü güler. Orman yangınları son bulur." dedi.

13 BİN 500 HEKTAR KÜL OLDU

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 4 gün önce 83 noktada çıkan orman yangınları 40 noktada halen devam ediyor. Gevleborg, Jemtland ve Dalarna bölgelerinde ormana yakın yerleşim birimleri boşaltıldı. İsveç hükümeti, Avusturya, Polonya, Danimarka, Portekiz, Fransa, Almanya ve Norveç'ten yardım istedi. Bu ülkeler, yangın söndürme uçakları ve helikopterler gönderdi. Şimdiye kadar 13 bin 500 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yağmur yağmazsa orman yangınlarının aylarca devam edebileceği ileri sürülüyor.

SON 66 YILIN EN SICAK YAZI

Meteoroloji kurumu, ülkede son 66 yılın en sıcak yazının yaşandığını açıkladı. Nisan ve mayıs aylarında yeterli yağış olmadığı için hububatın yüzde 60'ı hasat edilemeyecek durumda bulunuyor. Kış aylarında yem fiyatlarının ciddi oranda artmasından endişe eden besiciler, hayvan kesim tarihlerini erkene aldı.