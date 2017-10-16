taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.437
USD
3,6433
EURO
4,3021
ALTIN
152,95
PETR
58,0200

Rize ve Artvin'de sel

İki şehirde de şiddetli yağış etkili.

16.10.2017 - 14:58
  1. Haberler
  2. Gündem

Rize ve Artvin'de sel

RİZE'DE 1 KİŞİ KAYBOLDU

RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu.

ARTVİN

ARTVİN’nin Arhavi İlçesi'nde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Yetkililer bölgede heyelan riskine karşın uyarılarında bulundu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur Arhavi İlçesi'nde sele yol açtı. Sağanak yağmur sonrası su seviyesi yükselen Kaprise Deresi taştı. Derenin taşması sonucu suyla kaplanan Kavak Köyü karayolu da ulaşıma kapandı, bazı araçlar da suyla kaplanan yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri de karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle bölgede birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Yağışın sürdüğü bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.

İlginizi Çekebilir
Rize ve Artvin'de sel
İki şehirde de şiddetli yağış etkili.
Çukurca'dan acı haber: 2 şehit
Çukurca İlçesi'nin Irak sınırında askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 şehit oldu.
Almanların 'İzmir' provokasyonu
Alman devlet televizyonunda yayınlanan haberde; İzmir'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı direnişin kalesi olduğu ifade edildi.
MGK toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu, yurt içi ve dışındaki son gelişmelerle oldukça yoğun bir gündeme sahip.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

Irak Ordusu Kerkük'e operasyon başlattı

223
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı

91
Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

Mahsun Kırmızıgül: Bırakmıyorlar ki işimi yapayım

225
Peşmerge'nin gözyaşları

Peşmerge'nin gözyaşları

346
Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

Murat Özçelik Barzani'nin kanalında Türkiye'yi eleştirdi

130
Trump'ın sözleri Ahmedinejad'ı kızdırdı

Trump'ın sözleri Ahmedinejad'ı kızdırdı

90
Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma

Kerkük'ün Tuzhurmatu bölgesinde çatışma

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM