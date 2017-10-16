Rize ve Artvin'de sel

RİZE'DE 1 KİŞİ KAYBOLDU

RİZE'nin Fındıklı İlçesi'nde şiddetli yağmurla taşan Çağlayan Deresi'nin sürüklediği odunları toplamaya çalışırken suya kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk kayboldu.

ARTVİN

ARTVİN’nin Arhavi İlçesi'nde etkili olan yağmur, sele neden oldu. Yetkililer bölgede heyelan riskine karşın uyarılarında bulundu.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran yağmur Arhavi İlçesi'nde sele yol açtı. Sağanak yağmur sonrası su seviyesi yükselen Kaprise Deresi taştı. Derenin taşması sonucu suyla kaplanan Kavak Köyü karayolu da ulaşıma kapandı, bazı araçlar da suyla kaplanan yolda kaldı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri de karayolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yağış nedeniyle bölgede birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Yağışın sürdüğü bölgede yetkililer heyelan riskine karşı uyarılarda bulundu.