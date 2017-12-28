İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Afrika seyahatinde gündemi değerlendiren Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül'ün KHK eleştirisini "üzücü" olarak nitelendirdi. Erdoğan, Arınç'ın retweetleriyle konunun farklı bir yere taşındığına dikkat çekti

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2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak. Emekli memurlar ise en az 1.964 lira alacak.