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İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA | 28.12.2017 - 10:29..
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İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in Filistinliler üzerinde uyguladığı sistematik zulüm sürüyor. Batı Şeria'da İsrail'in Kudüs tavrını protesto eden göstericilerden 14'ü gözaltına alındı.

TERÖR SUÇLAMASI

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

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