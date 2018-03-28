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Emüglatör nedir

Yağ ve su gibi yoğunluğu birbirinden farklı gıda maddelerinin homojen bir biçimde karışımını sağlamak için kullanılan yabancı ve bir o kadar da zararlı maddenin adıdır.

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Yoğunluğu birbirinden farklı olan iki madde düşünün: yağ ve su. bu iki madde muhakkak gıda maddeleri oluşturmak için homojen bileşen hale getirilirler, ancak bunu ev şartlarında yaptığınız zaman, yağın, suyun üzerine çıkacağını göreceksiniz. İşte sanayi tipi ürünlerde görmeyi neredeyse imkansız kılan bir madde mevcut, adına da emüglatör deniliyor.

EMÜGLATÖR'ÜN PRENSİBİ

Yağa ve suya aç olan moleküllerden oluşan emüglatör, yağın ve suyun hızla emilimini, tek bir maddeye dönüşümünü sağlar. Aslında pek de zararlı bir madde gibi görünmeyen emügltör, vücuda oldukça zarar vermektedir.

Geçmişte balmumu, soya fasulyesi gibi maddelerden elde edilen emüglatör, günümüzde çok farklı kimyasalların bir araya getirilmesiyle ortaya çıkmakta ve vücuda zarar vermektedir.

EMÜGLATÖR'ÜN ZARARLARI

Emüglatör gıda maddelerinin değişmez bileşenlerindendir. Özellikle hamur işi, çikolata, dondurma gibi ürünlerin bir numaralı katkı maddelerinden olan emüglatör, akla gelmeyecek zararlara yol açmaktadır.

Nörolojik rahatsızlıkların günümüzde bu denli artmasına neden olarak gösterilen esas nedenlerden biri Emüglatördür. Mide rahatsızlıkları, obezite ve sindirim yolu hastalıklarını pekiştiren emüglatör, tam bir sindirim sistemi katilidir.

Bununla birlikte dolaşım yollarını da damarlar üzerinden yıkan emüglatör, kalp, damar ve solunum rahatsızlıklarını da etkilemektedir. Küçük çocukların ve gençlerin çok tükettikleri acur cubur besinlerde emülgatör fazla oranda yer almaktadır. Çocukların sağlıklarını bozabilecek kapasitede olan bu madde sağlık açısından zararlı olup kişilere hiç bir avantaj sağlamamakta ve negatif olarak etki sağlamaktadır.

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