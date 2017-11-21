67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

Ölen ilk eşlerinden 4'er çocukları olan Fatma Kara ile İbrahim Güler, aile ortamında tanıştı.

Kısa sürede birbirlerine aşık olan çift, evlenmek istediklerini çocuklarına ve yakınlarına söyledi.

TORUNLARLA DÜĞÜN

Gelinlik ve damatlık giyen Kara ve Güler, torunları ve çocuklarıyla salon tutup düğün yaptı.

Gönüllerince eğlenen çift, davul zurna eşliğinde oynayıp dans etti.

"BİRBİRİNİZİ SEVMEKTEN KORKMAYIN"

Birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Kara ve Güler gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Birbirinizi sevmekten korkmayın, hayat sevince güzel." dedi.

İbrahim Güler düğünde eşinin saçına çiçek takıp şarkılar söyledi.





















