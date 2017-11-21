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67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

Adana'da yaşayan 67 yaşındaki Fatma Kara, ikinci evliliğini gerçekleştirdiği İbrahim Güler ile gelinlik giyip düğün yaparak evlendi.

21.11.2017 - 11:58
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Ölen ilk eşlerinden 4'er çocukları olan Fatma Kara ile İbrahim Güler, aile ortamında tanıştı.

Kısa sürede birbirlerine aşık olan çift, evlenmek istediklerini çocuklarına ve yakınlarına söyledi.

TORUNLARLA DÜĞÜN

Gelinlik ve damatlık giyen Kara ve Güler, torunları ve çocuklarıyla salon tutup düğün yaptı.

Gönüllerince eğlenen çift, davul zurna eşliğinde oynayıp dans etti.

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

"BİRBİRİNİZİ SEVMEKTEN KORKMAYIN"

Birbirlerini çok sevdiklerini söyleyen Kara ve Güler gençlere tavsiyelerde bulunarak, "Birbirinizi sevmekten korkmayın, hayat sevince güzel." dedi.

İbrahim Güler düğünde eşinin saçına çiçek takıp şarkılar söyledi.

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

67 yaşında gelinlik giyip düğün yaptı

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