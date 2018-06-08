çok satanlar

Bu hafta, Kırlangıç Çığlığı, liste başındaki yerini koruyor. İkinci sırada da yine Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı. Geçen haftanın sıralaması, üçüncü sıraya Ikigai'nin yükselmesiyle değişiyor.
KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Kitap, soluk soluğa okunacak bir polisiye. Bunun yanında yazar, "Vicdanını yitirmiş bir dünyadan başka nedir ki cehennem?" sorusunun ardına düşen bir roman...
Kırlangıç Çığlığı
Ahmet Ümit
Everest Yay.
S.: 400
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USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI
“Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış açısı var, ve gerçekten derin bir bakış açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi görünse de, gerçek şu ki hayat bazen berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı şey de bunu kabul etmektir.
Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı
Mark Manson
Butik Yay.
S.: 200
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IKIGAI
Japonlar herkesin bir ikigaisi olduğuna inanır, her sabah yataktan kalkmaları için bir sebepleri vardır. İlham verici ve rahatlatıcı bu kitap sizlere kendi ikigainizi keşfetmeniz için gerekli tüm bilgileri veriyor. Aceleci davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi, ilişkilerinizi canlandırmanızı ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor.
IKIGAI
Hector Garcia , Francesc Miralles
İndigo Yay.
S.: 176
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PEMBE FİLİ DÜŞÜNME
Pembe fili düşünmemem gerekiyor. Tamam, o zaman kocaman, gri bir balina düşünürüm. Pembe fili düşünme. Balinalardı değil mi su püskürten? O kadar zaman nefeslerini mi tutuyorlar, ne yapıyorlar? Pembe fili düşünme. Geçenlerde aldığım kitabı da düşünebilirim. Pembe fili düşünme. Çok heyecanlıyım başlamak için. Pembe fili düşünme. Pembe fili düşünmemem lazım. Acaba kaç defa düşündüm? Pembe fili düşünme...
Pembe Fili Düşünme
Zeynep Selvili Çarmıklı
İnkılap Yay.
S.: 208
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BAZI YOLLAR YALNIZ YÜRÜNÜR
... Çünkü neye çok yaklaşırsan, neyi çok biriktirirsen, ona dönüşürsün.
Bazı Yollar Yalnız Yürünür
Özgür Bacaksız
Destek Yay.
S.: 144
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LEYLA İLE MECNUN
Burak Aksak, o geminin mutlaka bir gün geleceğine inananları, sevdiği kızın gözlerine bakarak “Seni seviyorum” diyemeyenleri ve kendi çölünde kaybolanları enfes bir maceraya davet ediyor…
Leyla ile Mecnun
Burak Aksak
Küsurat Yay.
S.: 272
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FAHRENHEIT 451
İnsanların uğruna canlarını feda etmeyi göze aldığı bu kitapların içinde ne vardı? Gerçeklerin farkına vardıktan sonra bu karanlık toplumda artık yaşanabilir miydi?
Fahrenheit 451, yeryüzünde tek bir kitap kalacak olsa, o kitap olmaya aday...
Fahrenheit 451
Ray Bradbury
Çev.: Dost Körpe
İthaki Yay.
S.: 208
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SEVSEYDİ GİTMEZDİ
Bavulunu ne kadar toplarsan topla...
Onu boşalttığın gibi boşaltamazsın beynini...
Yolcu olmak sorun değil.
Gitmesine gidersin de
Dönünce bulabilir misin terk edip gittiğini?
Sevseydi Gitmezdi
Zeus Kabadayı
Hayykitap
S.: 144
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SANMA Kİ YALNIZSIN
Elif Şafak, kurduğu cümlelerden insana bir yol oluyor ve ona yalnız olmadığını hatırlatıyor...
Sanma Ki Yalnızsın
Elif Şafak
Doğan Kitap
S.: 220
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DUA KADER DEĞİŞTİRİR
İnsanın kaderinde öyle bir kırılma noktası vardır ki tam isyan edeceğin an, evet, işte o an ufacık bir dua ile kaderinin yönünü avuçlarındaki gözükmeyen tılsımla değiştirebilirsin. Her gecenin nasıl bir sabahı varsa her derdin de bir sonu var. Düştükten sonra kalkacak ve üstünü silkeleyip tekrar devam edeceksin koşmaya... Ve unutmayacaksın ki Allah yanında, seninle birlikte...
Dua Kader Değiştirir
Ethem Emin Nemutlu
Olimpos Yay.
S.: 176
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Damla Karakuş