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Robot Sophia, Türkiye'ye geliyor

Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği ilk insansı robot Sophia, 19 Nisan’da, 5’incisi düzenlenecek Marketing Meetup’a konuk olacak.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 17:21..
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İş dünyası ve pazarlama konulu bir etkinlik olan ve bu yıl 5’incisi düzenlenen Marketing Meetup 2018 adlı etkinlikte farklı bir deneyim yaşanacak. Uniq İstanbul’da 19 Nisan’da yapılacak etkinlikte ulusal ve uluslararası bir çok isim bir araya gelecek.

Robot Sophia, Türkiye'ye geliyor

Entelektüel ve analatik iş zekası üzerinde duran etkinliğin bu yılki konuğu oldukça farklı bir isim. O isim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komite Üyesi ve Suudi Arabistan vatandaşı olan ilk insansı robot Sophia.

BİRÇOK ÜLKEDEN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELİYOR

Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi'nce geliştirilen ve yakın zamanda bir beden sahibi de olan Sophia, etkinlikte kendisine yöneltilecek soruları yanıtlayacak. Sophia, birçok Avrupa ülkesinden önce ilk kez Türkiye’ye gelerek bir ilk gerçektirecek.

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