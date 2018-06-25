25 Haziran gazete manşetleri

Türkiye 24 Haziran'da, tarihinin en önemli seçimlerinden birisini yaptı. Yeni dönemde yeni sistemin başkanını belirleyen seçmen, tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhur ittifakından yana kullandı.

Basın tarihinin en önemli olgularından biri olan seçimler, gazete manşetlerini süslerken, muhalif gazeteler AK Parti, MHP ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferini sindiremedi.

CUMHURİYET: SARAY'A KURT KAPANI

Muhalif basının kalbi olan Cumhuriyet seçimlerde Cumhur ittifakı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elde ettiği zaferi görmezden gelerek algı operasyonu yapmaya çalıştı.

"Saray'a kurt kapanı" manşetiye okurlarının karşısına çıkan Cumhuriyet Gazetesi, yeni dönemde koalisyon yapılacağını belirterek karışık bir yappının kurulacağını belirtti.

BİR GÜN: ADALETSİZ SEÇİM

Seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışan basın kuruluşlarından biri de Bir Gün oldu. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Bir Gün gazetesi "adaletsiz seçim" manşeti ile okurlarıyla buluştu. Seçim koşullarının adil olmadığına dikkat çeken gazete, YSK'nın açıklamalarına rağmen sonuçlara şüpheyle yaklaştı.

SÖZCÜ: ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ

Muhalif gazeteler arasında en çok okunanlardan olan Sözcü de ilginç bir manşet ile çıktı. Büyük puntolar ile "atı alan Üsküdar'ı geçti" manşetiyle çıkan gazetede seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhur İttifakı ile kazandığı, muhalefetin de bu durumu kabullendiğini yazdı.

Gazete'nin alt kısmındaysa İnce'nin yüzde 30'un üzerinde oy alarak CHP'nin oy oranını tek başına geçtiği mesajı da verildi.

TÜM GAZETELERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN