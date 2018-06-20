9. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başlıyor

Festival, Türkiye’de ilk defa sahne alacak ünlü isimleri İstanbul’da ağırlayacak. Festival kapsamında sahnelenecek dünyaca ünlü başyapıtlar Saraydan Kız Kaçırma, La Traviata ve Zorba; ölümsüz müzikleri, konusu ve dönemi yansıtan kostümleriyle unutulmaz izler bırakacak.

MÜZİK ZİYAFETİ

Operanın Angelina Jolie'si olarak tanınan ünlü soprano Nino Machaidze’ye şef Antoni Pirolli yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşlik edecek.

İstanbul DOB Orkestra ve korosu ile ünlü sanatçı Nino Machaidze, sanatseverlere opera ve klasik müzik eserlerinden örneklerle muhteşem bir müzik ziyafeti sunacak.



