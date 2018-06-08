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Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Artan hırsızlık olayları sebebiyle güvenliğimizi sağlamak için birden fazla yönteme ihtiyaç duyuyoruz. Peki en çok hangi yöntemleri kullanıyoruz? İşte cevabı…

Özel Haber | 08.06.2018 - 11:09..
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Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

 

Kapının Dışına Erkek Ayakkabısı Bırakmak

Özellikle yalnız yaşayan kadınlar, hırsızlara karşı güvende olmak için en fazla bu yönteme başvuruyorlar. Peki bu yöntem gerçekten hırsızları alıkoymaya yeter mi?

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

 

Işıkları Açık Bırakmak

Bu yöntemi aslında birçoğumuz kullanıyoruz. İçimiz rahat etsin, aman evde birileri var zannetsinler diye bir odanın ışığını açık bırakıyoruz.

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

 

Camlara Demir Parmaklık Taktırmak

Mahallenizden geçerken özellikle binaların giriş katlarındaki evlerin camlarına dikkat edin. Neredeyse hepsinde demir parmaklık bulunuyor. Hatta yeni inşa edilen evlerin çoğunda bile demir parmaklıkların olduğunu görebilirsiniz. Bu yöntem bir nebze güvende olmanızı sağlayabilir. Ancak gözden kaçırdığınız bir şey var: Kapı?

Hırsızlardan Korunmak İçin Herkesin İyi Bildiği Yöntemler

 

Güvenlikli Sitelerde Oturmayı Tercih Etmek

Aman evim ve sevdiklerim güvende olsun diye düşündüğünüz için güvenlikli sitelerde oturmayı tercih edebilirsiniz. Ancak güvenliği olan sitelerde dahi hırsızlık olayları sık sık yaşanabiliyor.

Yukarıda sıraladığımız ve genellikle herkesin başvurduğu geleneksel yöntemler sizi korumaz ancak Pronet 7/24 sevdiklerinizle beraber güvende olmanızı sağlar! Şimdi formu doldurun, ilk 4 ay %50 indirim kazanın!

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