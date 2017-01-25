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Avrasya Tüneli ay sonunda 24 saat hizmet verecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Avrasya Tüneli'nin, ay sonunda 24 saat hizmet vereceğini açıkladı.

25.01.2017 - 18:24
  1. Haberler
  2. Advertorial

Avrasya Tüneli ay sonunda 24 saat hizmet verecek

AA Editör Masası'na konuk olan Arslan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arslan, ay sonu itibarıyla Avrasya Tüneli'nin 24 saat boyunca hizmet vereceğini belirterek, herhangi bir eksiklik ya da aksaklığın şu aşamada söz konusu olmadığını söyledi.

"AVRASYA TÜNELİ 24 SAAT BOYUNCA HİZMET VERECEK"

Arslan, "Öngördüğümüz, 2-3 dakika içerisinde olaylara müdahale etmekti, onu da yapıyoruz." diye konuştu. Avrasya Tüneli'nin henüz istedikleri seviyeye gelmediğini belirten Arslan, "Bu tip projeleri kademli olarak açarsınız. Avrasya Tüneli şu anda 14 saat, 07.00-21.00 saatleri arasında çalışıyor. Amacımız sistemin oturması. Zaman içerisinde 100 bin aracın geçeceği bir sistemi test etme şansınız yok. Yaşarken gerekli tedbirleri alıyoruz, 14 saat trafik hizmeti veriyoruz. Olası aksaklık ve eksiklikleri gece gideriyoruz. Bu bütün benzer projelerde böyledir." ifadelerini kullandı.

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