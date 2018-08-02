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YAŞ kararları açıklandı

Bugün yapılan YAŞ toplantısında alınan kararlarda Afrin'i alan komutan olarak bilinen 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, orgeneralliğe yükseltildi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 18:38..
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YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan YAŞ toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, alınan kararları açıkladı.

TEMEL PAŞA ARTIK ORGENERAL

Afrin'i alan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, Orgeneral oldu.

YAŞ KARARLARI

Diğer kararlar ise şu şekilde:

9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, terfi ettirildi.

12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacak.

YAŞ kararları açıklandı VİDEO

Detaylar gelecek....

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