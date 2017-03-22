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68 bakan Washington'da toplandı

DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın başladığı saatlerde, Londra'dan terör saldırısı haberi geldi.

22.03.2017 - 23:51
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ABD'nin başkenti Washington'da 68 Dışişleri Bakanı'nın katılımıyla düzenlenen 'DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı' başladığı dakikalarda Londra'dan İngiltere Parlamentosu önünde silah sesleri duyulduğu haberi geldi.

68 bakan Washington'da toplandı

WASHİNGTON'DA BAKANLARIN AİLE FOTOĞRAFI

Londra'dan gelen haberler netleştikçe, olayın bir terör saldırısı olduğu anlaşıldı. Washington'daki toplantıda çekilen aile fotoğrafına da Londra'daki saldırı damgasını vurdu.

İNGİLİZ BAKANIN YERİ BOŞ KALDI

Reuters'tan Joshua Roberts'in objektifine yansıyan karede, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson kendisine ayrılan yerde olmadığı görülüyor.

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop ise parmağıyla Johnson'ın olması gereken yeri göstererek İngiliz bakanın nerede olduğunu sorguluyor.

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