Gluten nedir

Adı günümüzde çölyak hastalığıyla birlikte karşımıza çıkan gluten, özellikle buğday gibi tahıllarda bulunan bir protein grubudur.

Başta buğday, çavdar, arpa, yulaf olmak üzere birçok tahıl içeriğinde gluten içerir. Öte yandan gluten içeren tahıllarla yapılan tüm yemeklerde gluten etkisi görülür. Gluten, birçok insan için mide-bağırsak kanalı yoluyla kolaylıkla sindirilebilen normal bir proteinken bazı kişilerde de sindirim sistemi hastalıklarına yol açıyor.

GLUTENİN ZARARLARI

Glutenli doğal yiyeceklerin bağırsak hastalıklarından metabolizmik sorunlara kadar genellikle sindirim ve dolaşım sistemi üzerinde değişken zararları bulunuyor. Glutenli gıdalar, bağışıklık sisteminin genetik yapısını bozuyor ve vücuttaki doku sistemine zarar veriyor.

Alerji, astım ve enfeksiyonlara karşı vücut direncini bozmakta ve zayıf düşürmekte. Bağırsak ve sindirim rahatsızlıklarına yol açarak çölyak hastalığına neden oluyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR

Çölyak, tahıllarda ve tahıl tanelerinde yaygın olarak bulunan gluten olarak adlandırılan ve bazı protein zincirlemeye kronik tepki veren ürünlerin reaksiyonu ve besin emilimi sonu ince bağırsak villüslerin yıkımı ile ortaya çıkan bir hastalıktır.