Parola Yayınları'ın çok satan kitapları

Yayımladığı çok satan popüler kitaplarla yayıncılık sektöründe önde gelen Parola Yayınları, okuyucuların karşısına yeni kitaplarla çıkmaya gayret gösteriyor. 2017'de yayımladığı, Yasemin Yaman'ın Sen Olmadan Asla, Yeşim Nahırcı'nın Tek Gerçeğim Sensin ve Havva Nur Tanrıverdi'nin çok okunan Umut Denizi adlı eserler, kitapseverlerin ilgi gösterdiği yapıtların başında geldi.

Yakında yeni kitaplarını yayınlayacağını açıklayan yayınevi, okuyucularına müjdeyi de şimdiden verdi.

YASEMİN YAMAN - SEN OLMADANA ASLA

Bir adam hayatta ki en değerli varlığını korumak için baba olma hayalinden vazgeçebiliyor…

Bir kadın, kocasını ve hayatını kaybetme ihtimaline rağmen anne olma isteğinden asla vazgeçmiyor. Adam karısı olmadan asla derken, kadın anne olmadan asla diyebilecek mi?

Yazar: Yasemin Yaman

Yayınevi: Parola Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 368

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YEŞİM NAHIRCI - TEK GERÇEĞİM SENSİN

Yeşim Nahırcı'dan aşka ve sevgiye dair harika bir roman...

Yazar: Yeşim Nahırcı

Yayınevi: Parola Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Roman

Syf: 544

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D&R

HAVVA NUR TANRIVERDİ - UMUT DENİZİ

Bu masalda mutlu son yoktu, pinokyonun yandığı, uyuyan güzelin asla uyanmadığı, pamuk prensesin o elmayla zehirlenip öldüğü bir masaldı bizimki...

Tanrıverdi'nin bir solukta okuyacağınız kitabı...

Yazan: Havva Nur Tanrıverdi

Yayınevi: Parola Yayınları

Yayım yılı: 2017

Dili: Türkçe

Türü: Roman

Syf: 536

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D&R

Ergül Tosun

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