Parola Yayınları'ın çok satan kitapları

Yayımladığı çok satan popüler kitaplarla yayıncılık sektöründe önde gelen Parola Yayınları, okuyucuların karşısına yeni kitaplarla çıkmaya gayret gösteriyor. 2017'de yayımladığı, Yasemin Yaman'ın Sen Olmadan Asla, Yeşim Nahırcı'nın Tek Gerçeğim Sensin ve Havva Nur Tanrıverdi'nin çok okunan Umut Denizi adlı eserler, kitapseverlerin ilgi gösterdiği yapıtların başında geldi.
Yakında yeni kitaplarını yayınlayacağını açıklayan yayınevi, okuyucularına müjdeyi de şimdiden verdi.
YASEMİN YAMAN - SEN OLMADANA ASLA
Bir adam hayatta ki en değerli varlığını korumak için baba olma hayalinden vazgeçebiliyor…
Bir kadın, kocasını ve hayatını kaybetme ihtimaline rağmen anne olma isteğinden asla vazgeçmiyor. Adam karısı olmadan asla derken, kadın anne olmadan asla diyebilecek mi?
Yazar: Yasemin Yaman
Yayınevi: Parola Yayınları
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 368
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YEŞİM NAHIRCI - TEK GERÇEĞİM SENSİN
Yeşim Nahırcı'dan aşka ve sevgiye dair harika bir roman...
Yazar: Yeşim Nahırcı
Yayınevi: Parola Yayınları
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: Roman
Syf: 544
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HAVVA NUR TANRIVERDİ - UMUT DENİZİ
Bu masalda mutlu son yoktu, pinokyonun yandığı, uyuyan güzelin asla uyanmadığı, pamuk prensesin o elmayla zehirlenip öldüğü bir masaldı bizimki...
Tanrıverdi'nin bir solukta okuyacağınız kitabı...
Yazan: Havva Nur Tanrıverdi
Yayınevi: Parola Yayınları
Yayım yılı: 2017
Dili: Türkçe
Türü: Roman
Syf: 536
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]