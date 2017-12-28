Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinesini yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi.

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emnniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.