taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.150
USD
3,8136
EURO
4,5526
ALTIN
158,29
PETR
66,0700

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyon ile örgüt propagandası yaptığı belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

DHA | 28.12.2017 - 08:35..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinesini yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

13 KİŞİ GÖZALTINDA

Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emnniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı



Adana'da PKK operasyonu: 13 gözaltı

İlginizi Çekebilir
Kayıp genç kız otogarda bulundu
Kahramanmaraş’ta ailesi tarafından kayıp ilanı verilen ve içerisinde veda mektubu yer alan çantası dere yatağında bulunan 20 yaşındaki genç kız otogardan çıktı.
Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları kaldırılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 1 Ocak 2018 itibarıyla egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatı kullanımı sona erecek, egzoz gazı emisyon ölçümlerinin takibi online sistem üzerinde yapılacağını açıkladı.
Bursa'da 38 DEAŞ gözaltısı
DEAŞ'a yönelik operasyonda aralarında Suriye uyrukluların da olduğu 38 şüpheli gözaltına alındı.
İtfaiye erleri yangından kurtarılan Emir'i ziyaret etti
İtfaiye erleri, Ataşehir'de bir evde çıkan yangından kurtardıkları küçük Emir'i hastanede ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

Erdoğan'dan Gül'ün KHK tweeti hakkında ilk açıklama

105
Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

Ahmed Bilal Osman: Erdoğan'ın gelişi tarihi bir ziyaret

120
Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

Aykut Kocaman'dan kupa fikstürü eleştirisi

29
2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

94
16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

16 yaşındaki Filistinli Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu

27
Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

Tunceli'de PKK sığınakları imha edildi

19
Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

Türkiye'nin Sevakin Adası hamlesi Mısır'ın gündeminde

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM