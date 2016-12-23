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Rusya: Astana görüşmeleri Ocak ayında yapılacak

Ocak ayında Astana'daki görüşmelerde Suriye genelinde ateşkesin ele alınacağı bildirildi.

Haber Merkezi | 23.12.2016 - 10:39
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ASD

Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarının Moskova'daki toplantılarının ardından yayınladığı ortak bildiride, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Suriye barış görüşmelerinin Astana'da yapılmasına dair davetinin not edildiği yer almıştı.

OCAK AYINDA ASTANA GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ulusal bir ateşkesin sağlanması konusunun Ocak ayında Astana görüşmelerinde ele alınacağını bildirdi.

Gatilov, Suriye genelinde bir ateşkesin sağlanması için neler yapılması gerektiğini konusuna odaklanılacağı beklentisi içinde olduğunu söyledi.

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