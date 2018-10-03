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13 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak Zap'ta saldırı hazırlığında 10 terörist ve Siir'te 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 03.10.2018 - 20:14..
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13 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyon devam ediyor.

K.IRAK'TA 10 TERÖRİST

TSK'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

SİİRT'TE 3 TERÖRİST

Öte yandan Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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