13 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başlatılan operasyon devam ediyor.
K.IRAK'TA 10 TERÖRİST
TSK'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak kuzeyi Zap bölgesine 03 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."
SİİRT'TE 3 TERÖRİST
Öte yandan Siirt kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.