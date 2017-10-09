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BlackBerry'nin yeni telefonu tanıtıldı

BlackBerry, tamamen dokunmatik ekrana sahip olan yeni cihazının tanıtımını yaptı.

09.10.2017 - 13:18
  1. Haberler
  2. Teknoloji
BlackBerry'nin yeni telefonu tanıtıldı

Kanada merkezli teknoloji şirketi BlackBerry, akıllı telefon piyasasında Apple ve Samsung'a karşı direnmeye devam ediyor.

Cihazlarında her zaman tuş kullanmayı tercih eden şirket, son cihazında tamamen dokunmatik ekrana sahip bir cihaz geliştirdi.

BLACKBERRY'NİN EN GÜÇLÜ BATARYASI

BlackBerry Motion adını taşıyan cihaz, 4000 mAh bataryasıyla dikkat çekiyor.

Quick Charge 3.0 sayesinde cihazın bataryasının yarısının 40 dakikada dolduğu belirtildi.

BlackBerry'nin yeni telefonu tanıtıldı

PARMAK İZİ OKUYUCU ÖZELLİĞİ

Parmak izi okuyucu özelliğine sahip cihazın kasası güçlendirilmiş alüminyum çerçeveye sahip.

YAZILIMI

Android 7.1 Nougat ön yüklü olarak çıkacak cihaz, 2018 yılında Android 8.0 Oreo sürümüne güncellenebilecek.

BlackBerry'nin yeni telefonu tanıtıldı

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