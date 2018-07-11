haftanın önerileri

İşte çocuktan yetişkine herkes için KitapAyracı'nın bu haftaya özel önerdikleri...
LOLLİPOP
Adını sevmediği için kendine en sevdiği şekerin adını veren çocuğun birbirinden sevimli öyküleri!
Lollipop
Christine Nöstlinger
Çev.: Necdet Neydim
Günışığı Kitaplığı
S.: 104
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AŞK APTALLIĞI
Kıyamet hakkında seminerler vererek hayatını zar zor kazanan elli iki yaşında bir adam ve onun birbirlerinden habersiz iki sevgilisi: Sandra ve Judith. Mükemmel bir Genazino romanı için gereken her şey işte bu kadar...
Aşk Aptallığı
Wilhelm Genazino
Çev.: Özden Özberber
Jaguar Kitap
S.: 178
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İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ
Edebiyat dünyasının “Dickens’ın en büyük tarihî romanı” olarak, yazarın kendisinin ise “Yazdığım en iyi hikâye” diye tanımladıkları yapıt, Fransız Devrimi ile Terör Dönemi kargaşasında yaşamak zorunda kalan bir grup insanın özel yaşamlarını aktarırken, dönemin acımasız toplumsal koşullarını da irdeler.
İki Şehrin Hikayesi
Charles Dickens
Çev.: Meram Arvas
Can Yay.
S.: 464
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FANTASTİK CANAVARLAR
Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu ders kitaplarından Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ilk kez yayımlanmasından itibaren büyücüler dünyasının sihirli yaratıklarını tanımak için olmazsa olmaz rehberlerden biri oldu.
Fantastik Canavarlar
Newt Scamander
Çev.: Gül Sarıoğlu, Sevin Okyay
Yapı Kredi Yay.
S.: 144
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DOKTOR OX'UN DENEYİ
Hikâyemiz, Flandre’da, hayali Quiquendone kentinde geçer. Kentin sakin, ölçülü, tutumlu ve ağırkanlı insanları yüzyıllardır hiçbir konuda aşırılığa kaçmadan, herhangi bir duygu belirtisi göstermeden, uyum içinde son derece durağan bir yaşam sürmektedir. Yöneticileri bile yaşamları boyunca inisiyatif kullanmadan, hiçbir önemli karar almadan bu dünyadan göçüp gitmektedir. Ancak Doktor Ox’un sözde kenti aydınlatma projesiyle gelişi Quiquendone’da bir şeyleri değiştirecektir.
Doktor Ox'un Deneyi
Jules Verne
Çev.: Alev Özgüner
İş Bankası Kültür Yay.
S.: 96
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MUTLULUK
Her biri mutluluğu arayan Meryem, İrfan ve Cemal, kendilerinin, birbirlerinin ve ülkenin ruhunun derinlerine doğru çalkantılı bir yolculuğa çıkıyorlar. Peki, onları neler bekliyor?
Mutluluk
Zülfü Livaneli
Doğan Kitap
S.: 392
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BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE
Bu kitap, kendi bilgi ve görgülerim dışında, bir lokma ekmek için kötü iş şartları içinde zehir gibi bir hayatı yaşayanlardan derlenmiş malzemeyle meydana gelmiştir. (Orhan Kemal)
Bereketli Topraklar Üzerinde
Orhan Kemal
Everest Yay.
S.: 380
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USTALIK
Gücün en üstün biçimi ustalıktır. Yaşamını güç yasalarını inceleyerek geçiren Robert Greene şimdi tarihin en kudretli insanlarının güç sahibi olmak için geçtiği yolların sırlarını sizlerle paylaşıyor.
Ustalık
Robert Greene
Çev.: Füsun Doruker
Altın Kitaplar
S.: 416
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MERDİVENLER KENTİ
Bir zamanlar Bulikov kenti ilahların gücüne sahipti ve onlar bu gücü milyonları boyunduruk altına almak için kullandılar… ta ki o ilahlar öldürülene dek.
Merdivenler Kenti
Robert Jackson Bennett
Çev.: Yaprak Onur
İthaki Yay.
S.: 472
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OYUNBAZ
Psikiyatr Jan Forstner bir gün beklenmedik bir anda, kimden geldiği belli olmayan güller alır. İlk başta güllerin, kitabını okuyan bir hayranından geldiğini düşünen Jan bir süre sonra kasabadaki korkunç cinayetler ile evinin kapısına bırakılan imzasız mektuplar ve hediyeler arasında bir bağlantı kurar.
Oyunbaz
Wulf Dorn
Çev.: Regaip Minareci
Pegasus Yay.
S.: 384
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Damla Karakuş