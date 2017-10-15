Milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor

TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına gensoru ve RTÜK üyelik seçimi ile başlayacak.

RTÜK ÜYELİĞİ

Genel Kurulda, yarın, uzun süredir boş bulunan 2 RTÜK üyeliği ile 4 Kasım'da HDP kontenjanından boşalacak bir RTÜK üyeliği için seçim yapılacak. Yeni RTÜK üyelerinin ikisi AK Parti'den, biri ise CHP'den seçilecek.

AK Parti, seçilecek iki üyenin 2 katı aday olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski Müsteşarı Ebubekir Şahin, eski RTÜK üyesi Taha Yücel ile AK Parti Grup Danışmanları Mustafa Hançerkıran ve Şevket Sarıcaoğlu'nu aday olarak bildirecek.

CHP ise yeni RTÜK üyesi adayları olarak CHP TBMM Grubu Basın Danışmanı İlhan Taşcı ile Grup Danışmanı Ali Taştan'ın isimlerini bildirecek.

RTÜK'ün yeni üyelerinin AK Parti kontenjanından Şahin ile Yücel, CHP kontenjanında da Taşcı olması bekleniyor.

GENSORU ÖNERGESİ

TBMM Genel Kurulunda yarın ayrıca CHP'nin, "ihalelerde yasal sorumluluğunu yerine getirmediği ve kamunun zarara uğratılmasına göz yumduğu" gerekçesiyle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan hakkında verdiği gensoru önergesinin ön görüşmeleri yapılacak.

OHAL'İN UZATILMASI

Genel Kurul'da, 19 Ekim Perşembe günü süresi dolacak olan Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi'nin TBMM Başkanlığına sunulması halinde, bu tezkere de görüşülecek. OHAL, 19 Temmuz 2017 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 3 ay süreyle uzatılmıştı.

NÜFUS HİZMETLERİ KANUN TASARISI

Meclis, 17 Ekim Salı gününden itibaren, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı için mesai yapacak.

Tasarıya göre, İçişleri Bakanlığının, evlendirme memurluğu yetkisi ve görevi verebileceği kurumlar arasına il ve ilçe müftülükleri de ekleniyor.

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak. Elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak.

Türk vatandaşlığını kaybedenler, milli güvenlik bakımından engel teşkil edecek hali bulunmaması halinde ülkede ikamet etme şartı aranmaksızın yeniden vatandaşlığa alınabilecek. Türk vatandaşlığını kazanma talebinde bulunan bir yabancı başvuru için aranan ikamet süresi içinde toplam 12 ayı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunabilecek.

MTV ZAMMI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 5 Ekim Perşembe günü görüşmeye başladığı istihdam, yatırım, üretim ve finansmanı teşvik etmeye dönük düzenlemeler ve MTV düzenlemesi ile vergi mükelleflerine yeni kolaylıklar sağlayan "torba tasarı" üzerindeki müzakerelerine yarın devam edecek.

Üçü geçici 130 maddelik tasarının toplam 60 maddesi kabul edildi, 8 madde tasarıdan çıkarıldı.

Tasarıya göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki hayvanat bahçesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi lehine tesis edilen kullanma hakkı süresi, 10 yıldan 30 yıla çıkarılacak.

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Bazı kamu lojmanları satışa çıkacak. Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.