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69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım

Zonguldak'ta yaşlı kadına cinsel istismarda bulunan 69 yaşındaki sanık A.Ç iktidarsız olduğunu söyleyerek suçsuz olduğunu iddia etti.

22.03.2017 - 14:28
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Geçen yıl 21 Mayıs'ta meydana gelen olayda A.Ç., köyden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta tarlada koyun otlatırken yanından geçen aynı köyden tanıdığı F.D.'ye iddiaya göre cinsel istismarda bulundu.

8 YIL HAPİS İSTEMİYLE HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Eşi 11 yıl önce ölen F.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp serbest bırakılan A.Ç., Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Basit cinsel istismar' suçundan 8 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

"BU BİR İFTİRA, BEN İKTİDARSIZIM"

A.Ç., savunmasında 1948'den bu yana F.D.'nin ailesiyle husumetleri olduğunu ileri sürerek, "Aile büyüklerim onu bana istemişlerdi. Ancak ben kabul etmedim. Şimdiki eşimi de kaçırarak evlenmiştim. Bundan 2-3 yıl önce de köyde kahvehane açmıştım, onun çocukları da bana yakın yerde kahvehane açtı. En son o zaman kavga ettik. Ben hiçbir şekilde onu öpmedim. Bu bir iftira. Ayrıca, ben iktidarsızım." dedi.

69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım

"YERE YATIRDI, BENİ ÖPTÜ"

F.D. ise sanığın yolda önüne çıktığını iddia ederek, "Yere yatırdı, beni öptü. Onu tepelemeye başladım, elimdeki orağı salladım. Orak isabet etmedi. Sonra kaçarken de 'Sus kimse duymasın' diye bağırdı. Aynı köyde otururuz ama onunla hiçbir zaman konuşmam." diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, cinsel aktivite düzeyinin belirlenmesi için sanığın Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sevk edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

69 yaşındaki cinsel istismar sanığı: İktidarsızım

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