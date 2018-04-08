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691 Afgan göçmen sınır dışı edildi

Son günlerde kafileler halinde Türkiye’ye giriş yapan Afgan göçmenlerden 691'i Erzurum'dan Kabil'e düzenlenen charter seferleriyle sınır dışı edilmeye başlandı.

İHA | 08.04.2018 - 04:39..
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Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ndeki sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 göçmen, Erzurum’dan Kabil’e gece saatlerinde düzenlenen "charter" seferleriyle sınır dışı edilmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığı, Afganistan’daki terör eylemleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük çoğunluğu genç erkeklerden oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin, İran üzerinden Türkiye’ye ve Avrupa ülkelerine yoğun şekilde göç ettiklerini belirtti.

691 Afgan göçmen sınır dışı edildi

CHARTER SEFERLERLE SINIR DIŞI EDİLİYORLAR

Son aylarda yoğun bir şekilde İran üzerinden ülkemize giriş yapan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, öncelikle çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilerek sınır dışı işlemlerine başlandı. Bu kapsamda Aşkale Geri Gönderme Merkezi’nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu göçmenlerden 691’i bugün gece ve sabah saatlerinde Erzurum’dan Kabil’e düzenlenen charter seferleriyle sınır dışı edilmeye başlandı.

691 Afgan göçmen sınır dışı edildi

Göçmenlerden ilk grup Erzurum Havalimanı’ndan jandarma nezaretinde uçağa bindirilerek ülkelerine geri gönderildi. Kalan kısımda sabah saatlerinde gönderilecek.

691 Afgan göçmen sınır dışı edildi

691 Afgan göçmen sınır dışı edildi

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