Okurlarla tanışmayı bekleyen yeni kitaplar

Farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni kitaplar matbaadan çıkarak, raflarda yerini almaya başladı. Roman, öykü, deneme, araştırma ve inceleme alanında yayımlanan kitaplar, okurlarıyla tanışmayı bekliyor.

Keyifle okuyabileceğiniz kitaplardan sizler için 10 eserden oluşan bir seçki hazırladık.

Bruce Ward - Dostoyevski’nin Batı Eleştirisi

Dünya edebiyatının tartışmasız en büyük isimlerinden Dostoyevski’nin bahsettiği evrensel problemlerin önemli bir kısmını anlıyoruz, çünkü bunlar hepimize hitap ediyor.

Yazar: Bruce Ward

Yayınevi: İthaki Yayınları

Çeviren: Güneş Ayas

Türü: İnceleme

Baskı yılı: 2018

Syf: 320

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D&R

Karine Lambert - O Zaman Dans





Hayatın acımazlığına karşı bir roman...

Yazar: Karine Lambert

Yayınevi: Nebula Yayıncılık

Çeviren: Melis Oflas

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 176

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Pandora

Belma Fırat - Bugün Anne Gibi Değilim

Belma Fırat’ın öykülerinde ele aldığı kadınlar, onları kısıtlayan toplumsal cinsiyet temsillerine karşı koymayı bir direniş biçimi olarak algılayan, politik farkındalıklarını cinsel edimlerinin içine taşıyan, cinselliğin toplumsal/siyasi tahakküm biçimlerinin bir arenası olduğunun bilincinde ve bu olguyla yüzleşmekten kaçınmak yerine, aykırı cinsellikleri üzerinden iktidarı ifşa etmeyi seçen kadınlardır.

Yazar: Belma Fırat

Yayınevi: Nota Bene Yayınları

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 84

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Pandora

Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri

Buradaki yazarların tümü bilimkurgunun onur listesinin temelini oluşturuyor.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: İthaki Yayınları

Derleyen: Orson Scott Card

Türü: Bilim kurgu öyküler

Baskı yılı: 2018

Syf: 712

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İdefix

Salah Birsel - Hacivart Günlüğü

Türkçenin gözbebeği Salâh Birsel’in düşüncelerini anbean kaydettiği gerçek bir edebiyat tefrikası olan Hacivat Günlüğü sıradan bir günce değil, yazının dehlizlerine açılan bir kapıdır.

Yazar: Salah Birsel

Yayınevi: Sel Yayıncılık

Türü: Deneme

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 286

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D&R

Georgi Gospodinov - Doğal Roman





Gospodinov, Doğal Roman için ama yaratıcı bir yazarın yapacağı gibi, bu imkânsızlığın içindeki imkânları keşfedip kullanmayı iyi başarıyor.

Yazar: Georgi Gospodinov

Yayınevi: Metis Yayıncılık

Çeviren: Hasine Şen Karadeniz

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 152

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İdefix

Ümit Meriç - Babam Cemil Meriç

Kızı Ümit Meriç, babası Cemil Meriç'i anlatıyor.

Yazar: Cemil Meriç

Yayınevi: İnsan Yayınları

Türü: İnceleme, biyografi

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 420

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D&R

Kolektif - Karanlıktaki Kadınlar





Kadınlar bu kez bizlere tekinsiz öyküler sunuyor.

Yazarlar: Kolektif

Yayınevi: Bilgi Yayınevi

Türü: Hikâye

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 2016

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Kitap Yurdu

Canan Efendigil Karatay - Gerçek Tıbbın 10 Şifresi

Prof. Canan Karatay bu kez gerçek tıbbın yeni şifreleriyle karşınızda! Yine iddialı, yine kendinden emin. Köhnemiş yanlış bilgileri düzeltiyor, ufku genişletiyor, sağlığa getirdiği Karatay bakış açısını pekiştiriyor. Mutluluk ve şifa için en kestirme yolu gösteriyor.

Yazar: Canan Karatay

Yayınevi: Hyykitap

Türü: Sağlık

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 216

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İdefix

Grace McCleen - En Güzel Ülke

Desmond Elliot En İyi İlk Kitap Ödülü...

Yazar: Grace McCleen

Yayınevi: domingo Yayınevi

Çeviren: Mehtap Gün Ayal

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 312

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İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]