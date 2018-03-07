Okurlarla tanışmayı bekleyen yeni kitaplar

Farklı okumalar yapmak isteyen kitapseverler için yeni kitaplar matbaadan çıkarak, raflarda yerini almaya başladı. Roman, öykü, deneme, araştırma ve inceleme alanında yayımlanan kitaplar, okurlarıyla tanışmayı bekliyor.
Keyifle okuyabileceğiniz kitaplardan sizler için 10 eserden oluşan bir seçki hazırladık.
Bruce Ward - Dostoyevski’nin Batı Eleştirisi
Dünya edebiyatının tartışmasız en büyük isimlerinden Dostoyevski’nin bahsettiği evrensel problemlerin önemli bir kısmını anlıyoruz, çünkü bunlar hepimize hitap ediyor.
Yazar: Bruce Ward
Yayınevi: İthaki Yayınları
Çeviren: Güneş Ayas
Türü: İnceleme
Baskı yılı: 2018
Syf: 320
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Karine Lambert - O Zaman Dans
Hayatın acımazlığına karşı bir roman...
Yazar: Karine Lambert
Yayınevi: Nebula Yayıncılık
Çeviren: Melis Oflas
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 176
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Belma Fırat - Bugün Anne Gibi Değilim
Belma Fırat’ın öykülerinde ele aldığı kadınlar, onları kısıtlayan toplumsal cinsiyet temsillerine karşı koymayı bir direniş biçimi olarak algılayan, politik farkındalıklarını cinsel edimlerinin içine taşıyan, cinselliğin toplumsal/siyasi tahakküm biçimlerinin bir arenası olduğunun bilincinde ve bu olguyla yüzleşmekten kaçınmak yerine, aykırı cinsellikleri üzerinden iktidarı ifşa etmeyi seçen kadınlardır.
Yazar: Belma Fırat
Yayınevi: Nota Bene Yayınları
Türü: Hikâye
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 84
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Yüzyılın En İyi Bilimkurgu Öyküleri
Buradaki yazarların tümü bilimkurgunun onur listesinin temelini oluşturuyor.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: İthaki Yayınları
Derleyen: Orson Scott Card
Türü: Bilim kurgu öyküler
Baskı yılı: 2018
Syf: 712
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Salah Birsel - Hacivart Günlüğü
Türkçenin gözbebeği Salâh Birsel’in düşüncelerini anbean kaydettiği gerçek bir edebiyat tefrikası olan Hacivat Günlüğü sıradan bir günce değil, yazının dehlizlerine açılan bir kapıdır.
Yazar: Salah Birsel
Yayınevi: Sel Yayıncılık
Türü: Deneme
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 286
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Georgi Gospodinov - Doğal Roman
Gospodinov, Doğal Roman için ama yaratıcı bir yazarın yapacağı gibi, bu imkânsızlığın içindeki imkânları keşfedip kullanmayı iyi başarıyor.
Yazar: Georgi Gospodinov
Yayınevi: Metis Yayıncılık
Çeviren: Hasine Şen Karadeniz
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 152
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Ümit Meriç - Babam Cemil Meriç
Kızı Ümit Meriç, babası Cemil Meriç'i anlatıyor.
Yazar: Cemil Meriç
Yayınevi: İnsan Yayınları
Türü: İnceleme, biyografi
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 420
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Kolektif - Karanlıktaki Kadınlar
Kadınlar bu kez bizlere tekinsiz öyküler sunuyor.
Yazarlar: Kolektif
Yayınevi: Bilgi Yayınevi
Türü: Hikâye
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 2016
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Canan Efendigil Karatay - Gerçek Tıbbın 10 Şifresi
Prof. Canan Karatay bu kez gerçek tıbbın yeni şifreleriyle karşınızda! Yine iddialı, yine kendinden emin. Köhnemiş yanlış bilgileri düzeltiyor, ufku genişletiyor, sağlığa getirdiği Karatay bakış açısını pekiştiriyor. Mutluluk ve şifa için en kestirme yolu gösteriyor.
Yazar: Canan Karatay
Yayınevi: Hyykitap
Türü: Sağlık
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf: 216
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Grace McCleen - En Güzel Ülke
Desmond Elliot En İyi İlk Kitap Ödülü...
Yazar: Grace McCleen
Yayınevi: domingo Yayınevi
Çeviren: Mehtap Gün Ayal
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 312
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]