İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ilanda, 100 yeni kaymakam adayının istihdam edileceği belirtildi.

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki en az 4 yıl süreli fakültelerden mezun olanların, yapılacak sınava başvurabileceği bildirildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 TEMMUZ

Adaylar başvurularını 5-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapacak ve sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacak.

İlanda sınavın Ankara’da 2 Eylül 2018 tarihinde saat 10.15’te yapılacağı belirtilerek, adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı vurgulandı.

400 ADAY MÜLAKATA ALINACAK

Adayların, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi’ne tabii tutulacağı sınavda, 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanarak, 70 ve daha yüksek puan alan adaylar başarılarına göre sıraya konulacak.

Sıralamaya katılan 400 aday, Bakanlık tarafından yapılacak mülakata alınacak.