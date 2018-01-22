Afrin operasyonunda son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumartesi günü öğleye doğru Afrin'deki teröristlere karşı başlattığı ve "Zeytin Dalı" ismini taşıyan operasyon kapsamında ilk gün savaş uçaklarınca sınır ötesindeki hedefler vurulurken, ikinci gün Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte kara kuvvetleri Afrin'e doğru ilerlemeye başladı.

48 SAATTE 7 KİLOMETRE

Harekatın ilk 48 saatinde 7 kilometre içeri girildi. Özellikle Kırıkhan-Hassa hattının karşısındaki Surki, Raco ve Şedia bölgelerinde çatışmalar yaşandı. Teröristlerin kontrol altında tuttuğu 24 nokta imha edildi. Terör örgütünün yollara döşediği 15 tuzak imha edildi. Üç koldan Afrin'e giren birlikler güvenlik ilerleme hatları oluşturdu.

DUVAR TAKTİĞİ

Sınırda güvenlik önlemi kapsamında yerleştirilen beton bariyerler son 10 günlük hazırlık süresinde bazı noktalardan kaldırılarak Afrin’e giriş noktası görüntüsü verildi.

Operasyonun başladığı sabah saatlerinde daha önce hazırlanan noktalar değil, yeni giriş hatları belirlenerek sınırın Afrin tarafında terör örgütünün yaptığı hazırlıklar boşa çıkartıldı. Ardından yeniden temizlenen 7 nokta geçiş güzergahı olarak kullanıldı.

11 KÖY TEMİZLENDİ

Bu taktikler askerler ÖSO ile birlikte sınırı kısa sürede geçerek 11 köyü teröristlerden temizledi.

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