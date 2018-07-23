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Hakkari'de özel güvenlik bölgesi uygulaması

Hakkari merkez ile Yüksekova Şemdinli ve Çukurca ilçelerindeki bazı bölgeler, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

AA | 23.07.2018 - 02:56..
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İl sınırlarında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerinin yaptıkları eylemlerden dolayı artan operasyonlar devam ediyor. Kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Hakkari Valiliği, 'özel güvenlik bölgesi' uygulamasını aktif etti.

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK

Saldırılar neticesinde vatandaşların ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütmek ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."

Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırındaki 30 bölgenin, yarın saat 00.01'den 6 Ağustos günü saat 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandığı vurgulandı.

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