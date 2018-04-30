İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolara, ithalat da yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayındaki yüzde 76.1 düzeyinden, 2018 Mart ayında yüzde 72.7'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Dış ticaret açığı ilk çeyrekte yüzde 64.1 artışla 20 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 28.8 artışla 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

