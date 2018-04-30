taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.039
USD
4,0451
EURO
4,9080
ALTIN
171,34
PETR
73,1200

İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artarak 15 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 12,7 artarak 21 milyar 442 milyon dolar oldu.

AA | 30.04.2018 - 10:07..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

İhracat ve ithalat rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak 15 milyar 587 milyon dolara, ithalat da yüzde 12.7 artarak 21 milyar 442 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Mart ayındaki yüzde 76.1 düzeyinden, 2018 Mart ayında yüzde 72.7'ye geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI

Dış ticaret açığı ilk çeyrekte yüzde 64.1 artışla 20 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 28.8 artışla 5 milyar 855 milyon dolara yükseldi.

TÜİK'e göre, Türkiye'nin turizm geliri ise yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Turizm geliri ilk çeyrekte yüzde 31,3 arttı
Turizm geliri 2018 yılı ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu.
Evlat edinmede 40 yaş sınırı kalktı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle evlat edinmede katı bir kural olarak uygulanan "40 yaş" sınırı kaldırıldı.
Milli içecek ayran, 12 ülkenin sofrasına girdi
Türkiye'nin ayran ihracatı 2017'de bir önceki yıla kıyasla 3 kat artış göstererek, 2,6 milyon dolara ulaşırken, milli içecek 12 ülkenin sofrasında yerini aldı.
Amazon en değerli ikinci şirket oldu
Amazon'un hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

Hama’da rejim ve İran güçlerinin tugayına saldırı

93
GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

GENAR'ın Cumhur İttifakı anketi

104
Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

Bayrakçı: CHP yanlış adayla çıkarsa Erdoğan yüzde 62 alır

88
Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

Devlet Bahçeli otomobil koleksiyonunu genişletti

51
Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

Yunanistan ile Amerika arasında F-16 anlaşması

63
Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

Financial Times Türkiye'ye baskı yapılmasını istedi

86
Kılıçdaroğlu aday profilini anlattı

Kılıçdaroğlu aday profilini anlattı

169
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM