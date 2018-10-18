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Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

Marmaris'te, ekim ayının ortasında havanın güzel olmasını fırsat bilenler plajda güneşlenip, denize girdi.

DHA | 18.10.2018 - 15:02..
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Marmaris'te pastırma yazı yaşanıyor.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 19 DERECE

Caddeye konumlandırılmış elektronik termometrenin 30 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece olarak ölçüldü.

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

PLAJLAR DOLDU TAŞTI

Plajlar, güneşlenen ve denize girenlerle doldu. Kimi turistler şezlonglarında uzanarak, ekim ayı güneşinde bronzlaşmaya çalıştı. Bazıları kitap okuyarak, dinlenmeyi tercih etti.

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi İZLE

GÜZEL HAVAYI GÖRÜNTÜLEDİLER

Plajda sandalyelerinde oturup, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumlayanlar da oldu. Ayrıca sahil yollarında yürüyüş ve spor yapanlar, öz çekim yaparak eşsiz manzara ile güzel havayı görüntüledi. Otel havuz başları plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu.

Marmaris'te ekim ayında deniz keyfi

GÜNEŞLİ HAVA HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçe merkezinde hava sıcaklıklarının 27-30 derece arasında olduğunu, güneşli havanın hafta sonuna kadar süreceğini belirtti.

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