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Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı

Pakistan'da gerçekleştirilen bir terör eeyleminde polis aracı hedef alındı.

23.10.2017 - 09:18
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Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'da bir polis aracına yönelik bombalı saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken, ölenlerin olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

30 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi. Ketta'da geçen hafta meydana gelen ve yine polis aracını hedef alan bombalı araçla saldırıda aralarında polislerin de olduğu 30 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı

Ketta’da iki ay önce de aralarında Pakistan askerlerinin de olduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bir intihar saldırısı daha gerçekleşmişti. (Fotoğraflı)

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