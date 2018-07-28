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Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'a anma töreni

3 yıl önce Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristlerin hain pususu sonucu eşinin yanında şehit edilen Arslan Kulaksız'a anma töreni düzenlendi.

İHA | 28.07.2018 - 11:13..
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Malazgirt Kaymakamlığı tarafından düzenlenen anma töreni, 1071 Alparslan Merkez Camisi’nde düzenlenen mevlit ile başladı. Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Cumhuriyet Savcısı Selçuk Sezer, Hakim Garip Aykanat, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı mevlit programında İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Kulaksız, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için dua edildi.

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'a anma töreni

TÜM ŞEHİTLERE DUA OKUNDU

Akşama doğru ise Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği yerde anma programı düzenlenerek kranfiller bırakıldı. Malazgirt Müftüsü Bünyamin Gölcü tarafından Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız ve tüm şehitler için dua okunmasıyla başlayan törende Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "Şehit Binbaşımız Arslan Kulaksız’ın şahadetinin üçüncü yılında yine burada onu anmak için bulunmaktayız. Ben ilçeye atandığım ilk günlerde, bu hain saldırı gerçekleşmişti. dedi

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'a anma töreni

"HAYATIMDA YAŞADIĞIM EN ÜZÜCÜ OLAY"

Şehitlik mertebesinin çok kutsal olduğunu söyleyen Kırlı, "Bu olay, benim meslek hayatımda yaşadığım en üzücü olaydı. Bu üzücü olayla Malazgirt ilçesinde görev yapmak beni çok üzmüştü. Biz şehitliğin ne kadar büyük bir mertebe olduğunu hem Kur’an-ı Kerim’de, hem de Peygamber Efendimizin hadislerinden çok iyi bilmekteyiz. Şehit binbaşımız hiçbir zaman aklımızdan çıkmadı. Şehidimizin buradaki çocukları, buradaki insanları kazanmaya çalıştığını hiçbir zaman unutmayın. Tekrar tekrar şehit binbaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

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