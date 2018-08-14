Uzungöl bozuluyor ama pahalı değil

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Doğu Karadeniz’e yelken açan birinin vazgeçilmez rotalarından biri olan Uzungöl ne acentaların turlarından, ne de turistlerin gezi listesinden eksik kalıyor.

BATAKLIKTAN BİR DOĞA HARİKASINA DÖNÜŞTÜ

Tamam; iyi hoş güzel de, bir şehrin en gözde turistik beldesi diye, gölün üzerine rezidans dikecek halimiz yok. Bataklıktan bir doğa harikasına dönüşen Uzungöl'e tabii ki turist gelsin; döviz girdisi olsun; ülkemiz kazansın ama şu otelleri az öteye yapın; herkes rahatlasın. ‘Uzungöl çok pahalı, şöyle çok pahalı, böyle çok pahalı’ konusuna da ayrıyeten geleceğiz.

ESKİDEN ÇÖPLÜKTÜ, ŞİMDİ GEZMEYE GİDİYORSUNUZ

Yerlisi olmayan çok bilmez ama Trabzon'un Çaykara sınırları içinde bulunan Uzungöl bundan 40 yıl önce pisliğinden geçilmeyen, dilencilerin cirit attığı, mısır tarlaları ile çevrili bir yerdi. Değil turizm beldesi yapmak, yanından insan geçmezdi; göl kokuyordu ve kimsenin böyle bir gölün varlığından bile haberi yoktu.Trabzon için, yapılan yatırımlarla doğasını yeniden kazanan Uzungöl bugün adeta bir miras değerinde. Şimdi temiz, turizm sektörüne adını yazdırmış ve turist akınına uğrayan bir belde var. Tek derdimiz; işletmelerin 'ziyaret edilen doğanın' bizzat içine kadar girmesi.

OTELLERİ AZ ÖTEYE YAPIN

Özellikle göl ve çevresinin bir ticari kaygıya dönüştürülmesi ve fiyatlardaki uçukluk bu tartışmalardan sadece biri. Uzungöl’e belki de 20’inci gidişimdir; bu gölün çevresindeki işletme ve otellerin yıldan yıla nasıl artış gösterdiğine bizzat şahit oldum. Başta gölün dışında kalan uzak mesafelere inşa edilen otelleri yakında gölün üzerinde görürseniz şaşırmayın. Herkes kendine bir parça toprak bulmuş; Bim var, Şok var, dükkanlar ve otelleri zaten saymıyorum ama sayıca baya bir artmışlar. Otel yapılsın, yapılmasın demiyoruz ama gölün yanı başına yapılmasın; doğasını bozan, yakın çevresine müdahale edilmesi zaten.

PAHALI DİYORLAR İNANMAYIN

Gelelim fiyatlar konusuna; büyük bir yanılgı var. Her seyahat tur şirketinde olduğu gibi Uzungöl için satılan tur paketlerinde müthiş bir aldatma söz konusu. Acentaların turisti yediği tartışmasız bir gerçek.

Görünen o ki 1000 tl gibi bir fiyata günlük kiralanan evlerin kişi başına düşen konaklayıcı sayısına bakarsak; 15 kişilik bir aileyi 5 yataklı bir odada ağırlamak işin arka yüzünü gösteriyor. Bu 1000 tl’yi 15 e böldüğünüzde kişi başına düşen konaklama ücreti ortaya çıkıyor. Gel gelelim tur şirketleri araya girdi mi 1000 tl oluyor size 1000 dolar.Butik bir otelin kiralanan odalarında iki kişi görmek zor; aile boyu tek bir odayı istila edip, uzun süreli konaklıyorlar.

Birkaç sene önce tek tük işletilen otellerin fiyatları da, konaklama seçeneklerinin artmasıyla birlikte kampanya fiyatlarına düşmeye başladı. Satıcı gelen turiste araya hiçbir tur şirketini sokmadan direkt kendilerinin almalarını öneriyor.

BALIĞI DA, ETİ DE UCUZ

Reklam yapmak gibi olmasın ama Uzungöl’de hatrı sayılır bir namı olan İnan Kardeşler’in balık restoranlarına uğramadan dönmek, Paris’te eyfeli görmemek gibi bir şey. E haliyle bizler de akşam yemeği için bir masa ayırdık. 5 kişilik aile softamızda yediğimiz içtiğimiz yanımıza kaldı desek az; posiyonlar, tatlılar, satalar derken bu güzel yemek için sadece 150 tl gibi çok uygun bir hesap ödedik. Sadece balıkçılık değil, büyük baş hayvancılığın şehre kattığı en güzel katkılardan biri, eti metropol fiyatlarının çok altında yiyebilmeniz.

BİR TURİST BELDESİ İÇİN UÇUK BİR FİYAT GÖREMEDİM

Hediyelikçilere girip şöyle bir fiyatlara üstün körü baktığımda beni aldatıp şaşırtacak bir rakam göremedim. Standart bir hediyelik fiyatlarının dışında, normal denebilecek seviyede fiyatlara alınabilecek en güzel Karadeniz hatırasına sahip olabiliyorsunuz. Yöresel kıyafetlerden tutun da, en güzel ahşap oymalara kadar birbirinden güzel eşyalar için işçilik ücreti bile istenmemiş desek yanlış olmaz.

GÜZEL AKTİVİTELER VAR

Uzungöl ayrıca yapılan doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü, park alanları, yeni yapılan seyir terası ve göl üzerinde kano gibi aktiviteler ile turistlerin birkaç günlük seyahatinden çok daha fazlasına hizmet ediyor.