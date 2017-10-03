FETÖ soruşturmasında Sivas merkezli 19 ilde başlatılan operasyon kapsamındaki duruşmalardan kararlar gelmeye devam ediyor. Bugün adliyeye sevk edilen 8 askerden 7si tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

35 ASKER VE 1 POLİSE GÖZALTI

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Sivas Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Mardin, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak, Kilis, Gaziantep, Giresun, İzmir, Tekirdağ, Elazığ ve Hakkari illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çeşitli rütbelerde 35 asker ve 1 polis gözaltına alındı.

SADECE 1 YARBAY SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 astsubay tutuklanırken, 1 teğmen ile 1 astsubay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerden 8'i daha Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 2 üsteğmen tutuklanırken, 1 yarbay ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

7 asker FETÖ'den tutuklandı VİDEO

21 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyonda tutuklu sayısı 12'ye yükselirken, gözaltında bulunan 20 asker ve 1 polisin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheli ise aranıyor.