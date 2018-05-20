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7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

Zonguldak'ta pazardan eve dönüşte dinlenirken yola bıraktıkları malzemelerin üzerinden kamyonet geçen çift ile araç sahibi arasında kavga çıktı.

DHA | 20.05.2018 - 01:20..
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Ereğli'nin Müftü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, pazardan alışveriş yapan 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe (29) ve Hüzeyin Kızıltepe (31) evlerine doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra dinlenmek isteyen çift, aldıkları malzemelerin bulunduğu torbaları yola bıraktı. Bu sırada yoldan geçen bir kamyonet, malzemeleri ezip uzaklaştı.

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

HAMİLE EŞİNİN YANINDA 5 KİŞİ SALDIRDI

Kamyonetin kime ait olduğunu öğrenen çift, araç sahibinin iş yerine giderek olayı anlatıp, tepki gösterdi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kamyonet ve iş yeri sahibi E.T., akrabaları ve çalışanları ile birlikte Hüseyin Kızıltepe'ye saldırdı. 5 kişi, hamile eşinin yanında Kızıltepe'yi yere yatırıp tekme tokat dövdü. Çevredekiler, E.T. ve yanındakileri güçlükle sakinleştirdi.

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler VİDEO

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hüseyin Kızıltepe aldığı darbelerle yaralanırken, eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Nazlı Kızıltepe sinir krizi geçirdi. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, E.T. ve yanındaki 4 kişiyi ifade için polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri de yaralı Hüseyin Kızıltepe ve Nazlı Kızıltepe'ye müdahalede bulundu.

7 aylık hamile eşinin gözü önünde dövdüler

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