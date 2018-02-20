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7 bin 645 adadan oluşan ülke

Bir Güneydoğu Asya ülkesi olan Filipinler, farklı coğrafi yapısı ve kültürüyle dünyanın ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Seyahat
Mustafa CİVAN / [email protected]

Binlerce adadan oluşan Filipinler, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Konumu itibariyle yeryüzündeki depremlerin yüzde 81'inin gerçekleştiği Pasifik Deprem Kuşağı'nda bulunan Filipinler, her ne kadar doğa afetlere maruz kalmış olsa da benzersiz doğasını korumuştur. 105 milyon nüfusa sahip bu ülkede büyükşehirler aşırı kalabalık olduğundan, yaşanması güç yerlerdir.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

182 FARKLI DİL KONUŞULUYOR

Bir adada konuşulan dilin diğer adadakinlerin anlamadığı Filipinler'de tam 182 farklı dil konuşulmakta. Bu ülkede resmi dil var, bunlardan biri Filipince, diğeri İngilizce.

7 BİN 645 PARÇAYA BÖLÜNMÜŞ ÜLKE

Turizm cenneti olan Filipinler'i 7 bin 645 ada oluşturmakta. Özellikle bunlardan altısı turistlerin vazgeçilmezlerinden.

1- Palawan

Palawan, dünyanın en güzel adaları sıralaması yapıldığın mutlaka listede yerini alır. Turkuaz rengi deniziyle, tropik ormanlarıyla ve müthiş manzarasıyla turistlerin ilgisini çekiyor.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

2- Coron

Filipinler'in dalış merkezi olarak bilinen Coron'da 2. Dünya Savaşı’ndan kalan gemi batıkları arasında dalabilir ve mağaraları keşfedebilirsiniz.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

3-Mindoro

Bu müthiş ada, scuba dalış meraklılarının vazgeçilmezlerinden. Mindoro'da yer alan Apo Resifi, barındırdığı sualtı canlılarıyla size inanılmaz bir deneyim sunuyor. Buradaki dalışlarınıza vatoz ve su kaplumbağları eşlik ediyor.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

4-Bohol

'Çikolata Tepeleri'yle ön plana çıkan Bohol adası, sıra dışı doğa manzaraları sunuyor. Neredeyse her ay farklı bir renge bürünün bu tepeleri izlemeye doyamayacaksınız.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

5-Boracay

Boracay, sadece Filipinler'in değil, dünyanın en popüler adalarından biri. Turkuaz-mavi denizi, eşsiz kumsalı, serinlik veren Hindistan cevizi ağaçlarıyla tam bir cennet. Boracay'da; ada turu, deniz paraşütü, günbatımında yelken gezisi, şnorkel ve jet ski yapabilirsiniz.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

6-Kuzey Luzon

Bu ada, diğer adalardan biraz daha farklı, yemyeşil ormanları ve dumanlı dağları size mükemmel bir manzara sunuyor. Kuzey Luzon, Filipinler'in en büyük adası olma özelliğine sahip. 2000 yıllık Banaue pirinç tarlaları, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

NASIL GİDİLİR?

Türk vatandaşlarından vize istemeyen Filipinler, her mevsim sıcaktır, sadece haziran ve eylül ayları arası tayfunlara denk gelebilirsiniz.

Filipinler'e gitmeye karar verdiyseniz, Türk Havayolları'nın direkt uçuşlarını tercih edebilirsiniz.

7 bin 645 adadan oluşan ülke

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