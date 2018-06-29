Suriye’nin çeşitli kentlerine giden Suriyeliler, dönüş için Halep’in Azez ilçesinden Babul Selam Sınır Kapısı'na geliyor.

Suriyeliler, Göç İdare ile Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi tarafından işlemleri yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı çıkış noktasına getiriliyor.

7 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

Burada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü tarafından son kontrolleri yapılan Suriyeliler, Kilis üzerinden Türkiye’nin dört bir tarafına gidiyor.

Bugün itibariyle 7 bin Suriyelinin Türkiye’ye dönüş yaptığı Suriyelilerin gelişlerinin 31 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

7 bin Suriyeli Türkiye’ye döndü VİDEO