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7 çocuğunu dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem

Şanlıurfa'dan Sivas'a gelerek, küçük yaştaki çocuklarını dilendiren Suriyeli anne ve baba hakkında'küçük yaşta çocuk dilendirmek' suçundan işlem yaptı.

DHA | 15.05.2018 - 07:36..
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi kavşağında, küçük yaşta çocukların, yoldan geçen sürücülerden para istediği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, çocukları dilendirenlere yönelik operasyon düzenledi.

7 çocuğunu dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem

TÜM AİLE HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Kavşağa gelen ekipler, yolda sürücüleri durdurarak, para isteyen 4 çocuğu aldı. Ekipler, ayrıca çocukların babası Suriye uyruklu S.İ. (32) ve eşi N.İ.'yi (30) de ağaç kenarında, 3 çocuğuyla birlikte otururken yakaladı.

7 çocuğunu dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem

Polis ekipleri, anne ve babaya 'küçük yaşta çocuk dilendirmek'ten işlem yaptı. Yaşları 2 ile 14 arasında değişen 7 çocuğu bulunan ailenin Şanlıurfa'dan Sivas'a geldiği, araçlarının da olduğu tespit edildi. Suriyeli aile hakkında yasal işlem başlatıldı.

7 çocuğunu dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem

7 çocuğunu dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem



7 çocuğunu dilendiren Suriyeli aileye yasal işlem

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