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7 dakikada 27 bisiklet çaldılar

Kadıköy'de kapıyı kırarak girdikleri dükkandan 27 bisikleti 7 dakikada çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA | 30.04.2018 - 08:44..
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Kızıltoprak Caddesi'ndeki bir bisiklet dükkanına kamyonetle gelen maskeli 3 kişi, kapı kilidini demir kesme makasıyla kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, 7 dakikada çaldıkları piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olduğu belirtilen 27 bisikleti kamyonete yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

7 dakikada 27 bisiklet çaldılar

Kadıköy'de 7 dakikada 27 bisiklet çaldılar ViDEO

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin önüne kamyonetle gelen şüphelilerin ellerindeki demir kesme makasıyla kapıyı açarak içeri girmesi görülüyor.

Kayıtlarda, şüphelilerin dükkandan çıkardıkları bisikletleri geldikleri kamyonete yükleyerek olay yerinden kaçması da yer alıyor.

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