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7 FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 7 kişi yakalandı.

AA | 10.07.2018 - 22:08..
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Yunanistan'a kaçmak için Edirneye'ye giden 7 FETÖ'cü ve yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

7 FETÖ'cü Edirne'de yakalandı

YARDIM EDENLER TUTUKLANDI

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlan 7 FETÖ şüphelisi ile bu kişilerin kaçmasına yardımcı olan 2 kişiyi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelilerin kaçmasına yardımcı oldukları tespit edilen B.İ. ve E.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Operasyonda gözaltına olan FETÖ şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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