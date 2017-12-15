7 günlük bebeğin cenazesini ailesi alamadı

Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde geçen hafta bir kız çocuk dünyaya geldi.

KAN DAVASINDAN KAÇTIKLARI İÇİN BEBEKLERİNİ HASTANEDE BIRAKTILAR

Bebek, sağlık durumu kötü olduğu için yeni doğan ünitesinde kontrol altına alınırken, anne ve babası kan davalı oldukları kişiler tarafından öldürülme riskleri olması nedeniyle hastaneyi terk etti. 7 gün boyunca hastanede kontrol altında tutulan bebek, dün yaşamını yitirdi.

TESLİM ALINMAYAN BEBEĞİN CENAZESİ MORGDA KALDI

Hastane yetkilileri doğumdan sonra hastaneyi terk eden aileye ulaşıp, ölüm haberini iletti. Anne ve baba, kız bebeği almak için evden çıkamayacaklarını söyledi. Hastane yetkililerinin neden gelemeyeceklerini sorması üzerine ise bebeğin ailesi, kan davalı olduklarını bu yüzden evlerinden çıkamayacaklarını bildirdi. Ailenin cenazeyi almak için hastaneye gelemeyeceğini iletmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polise bildirilirken, ölen kız bebeğin cesedi hastane morguna kaldırıldı.