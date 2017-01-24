7 ilde Bylock operasyonu: 18 öğretmen gözaltına alındı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FÖTÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli İstanbul, Bursa, Mardin, Samsun, Ardahan ve Kayseri'de operasyon düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yaparken açığa alınan 33 öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
18 GÖZALTI
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'Bylock' haberleşme programını kullandıkları tespit edilen öğretmenlerden 18'ini gözaltına aldı.